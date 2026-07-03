Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi G Blok Davasında 2'si Kamu Görevlisi 3 Kişiye 6 ile 17 Yıl Arasında Hapis Cezası - Son Dakika
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Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi G Blok Davasında 2'si Kamu Görevlisi 3 Kişiye 6 ile 17 Yıl Arasında Hapis Cezası

03.07.2026 18:54  Güncelleme: 20:33
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok davasında müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki kamu görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu'na ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde depremin ilk saniyelerinde 18 blok yıkıldı, bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Her blok için davalar ayrı görülüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açtı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BANA MÜTEAHHİT DİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise Ebrar Sitesi'nin kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü. Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Tepebaşı, "Ben ne burada ne de başka bir yerde müteahhitlik yaptım. Ben sadece öğretmenlik yaptım. Mütalaada, ben bir suç örgütü kurmuşum, lideri de ben olmuşum gibi savcı bey suçumu yükseltmiştir. Ben şirket kurmadım, ben bir suç işlemedim. Ayrıca bana müteahhit diyenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da binayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

3 SANIĞA 6 YIL 8'ER AY İLE 17 YIL 4 AY ARASINDA DEĞİŞEN CEZALAR...

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu'na ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

11 sanığın beraatine karar verilirken, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Tepebaşı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi G Blok Davasında 2'si Kamu Görevlisi 3 Kişiye 6 ile 17 Yıl Arasında Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi G Blok Davasında 2'si Kamu Görevlisi 3 Kişiye 6 ile 17 Yıl Arasında Hapis Cezası - Son Dakika
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