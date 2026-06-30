Ebrar Sitesi K Blok Davası Ertelendi - Son Dakika
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Ebrar Sitesi K Blok Davası Ertelendi

30.06.2026 17:57
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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi K Blok davası, 9 aydır beklenen rapor nedeniyle ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok davası, bir depremzedeye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor 9 aydır gelmediği için bir kez daha ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde, depremin ilk saniyelerinde 18 blok yıkıldı; bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Her blok için davalar ayrı görülüyor.

76 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davada, 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari, 9'u kamu görevlisi olmak üzere 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı SEGBİS aracılığıyla katılırken, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müştekiler ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatları ise önceki savunmalarını yineleyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

9 AYDIR ATK'DEN RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, bir depremzedeye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan 9 aydır rapor gelmediği için bir kez daha eksikliğin giderilmesine karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi K Blok Davası Ertelendi - Son Dakika

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