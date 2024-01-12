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ECB Başkanı Lagarde: Trump'ın yeniden başkan seçilmesi Avrupa için bir tehdit oluşturabilir - Son Dakika
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ECB Başkanı Lagarde: Trump'ın yeniden başkan seçilmesi Avrupa için bir tehdit oluşturabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir 'tehdit' oluşturabileceğini ifade etti. Lagarde, Trump'ın görevdeyken yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

ECB Başkanı Lagarde: Trump\'ın yeniden başkan seçilmesi Avrupa için bir tehdit oluşturabilir
12.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:50
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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