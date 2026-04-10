Ece Özkaya, Böbrek Hastalığını Yenerek Milli Forma Hedefiyle Pistlere Döndü

10.04.2026 21:40
Diyarbakır'da keşfedilen genç atlet Ece Özkaya, böbrek hastalığına rağmen spora geri döndü. Türkiye Salon Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Özkaya, milli takım hayalleri kuruyor.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında keşfedilen 16 yaşındaki atletizm sporcusu Ece Özkaya, geçen yıl nisan ayında böbreklerinde tespit edilen protein kaçağı hastalığı nedeniyle spora ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte 2 haftada 56 kilodan 39 kiloya düşen Özkaya, tedavi ve ailesi, antrenörü ile arkadaşlarının desteğiyle 9 ayda hastalığı büyük oranda yenerek pistlere geri döndü.

İstanbul'da düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı Türkiye Salon Şampiyonasında kendisinden yaşça büyük atletlerle yarışarak 4'üncü olan Özkaya, şimdi milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Özkaya'nın azmiyle Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları kazanabileceğini belirtti. Özkaya ise hastalığı yendiğini ve şimdi rakiplerine odaklandığını ifade ederek, milli takıma seçilip uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil etmek istediğini söyledi.

Antrenör Mehmet Yıldırım, Özkaya'nın spor sayesinde hastalığının fark edildiğini ve spor sevgisiyle hayata bağlandığını vurgulayarak, onun uluslararası arenada başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Milli Takım, Diyarbakır, Türkiye, Böbrek, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
