ECOWAS Bakanları Burkina Faso, Nijer ve Mali\'yi Görüşüyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Burkina Faso, Nijer ve Mali'nin topluluktan ayrılma kararını görüşmek üzere bir araya geldi.

Gana'nın başkenti Akra'da bir araya gelen ECOWAS ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün ve yarın 3 ülkenin ayrılma kararının yanı sıra bölgedeki siyasi durumu da görüşecek.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin, söz konusu 3 ülkenin ayrılık süreciyle ilgili usul ve esasları ile bu durumun ECOWAS kurumları üzerindeki etkilerini ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantının ana gündem maddeleri arasında, ECOWAS'a bağlı kurum ve ajansların söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerinin geleceği, bölgesel işbirliği mekanizmaları ve ilgili diğer konuların da yer aldığı kaydedildi.

Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS'tan ayrılmıştı

Sahel bölgesinde birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, bir yıllık çalkantılı sürecin sonunda 29 Ocak'ta ECOWAS'tan ayrılmıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun 28 Ocak 2024'te aldıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı, bir yılın sonunda resmiyet kazanmıştı.

Bu 3 ülke, topluluktan resmen ayrılmış olsa da 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz'a kadar) fikir değiştirmeleri halinde yeniden ECOWAS'a katılabilecek.

Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakı (AES) kuran Burkina Faso, Nijer ve Mali ise topluluğa geri dönüşün mümkün olmadığını açıklamıştı.