ECOWAS, Konakri\'deki Patlama İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'nin başkenti Konakri'de yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Konakri'de 18 Aralık'ta bir yakıt deposunda meydana gelen ve büyük çapta hasara ve can kaybına yol açan patlamanın büyük üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "ECOWAS Komisyonu, topluluğun tüm kurumları adına Gine hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunar. Komisyon, ECOWAS üyesi ülkelere ve uluslararası topluma bu zor zamanda Gine'ye destek olmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Başkent Konakri'de 18 Aralık'taki patlamada 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.