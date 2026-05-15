ECOWAS'tan Yeni Stratejik Girişim

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgenin siyasi ve ekonomik yönelimini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yeni stratejik girişimi açıkladı.

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijerya'nın başkenti Abuja'da devam eden ECOWAS Parlamentosu 2026 Birinci Olağan Oturumu'nda sunum yaptı.

Sunumunda "Bölgesel Entegrasyonun Geleceği Mutabakatı" adlı, 6 sütundan oluşan yeni stratejik girişimi tanıtan Musah, girişimin, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yaşanan sorunlara karşı bölgesel dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Girişimin, ECOWAS Vizyon 2050 kapsamında "devletlerin ECOWAS'ından halkların ECOWAS'ına" geçişi amaçladığını ifade eden Musah, yeni stratejinin ekonomik dönüşüm, barış ve demokratik yönetişim, bilim ve teknoloji, sosyal kapsayıcılık, kurumsal reform ve jeopolitik konumlanmadan oluştuğunu söyledi.

Musah, topluluk içi ticaretin artırılması, "ECO" ortak para biriminin hayata geçirilmesi ve Dijital Tek Pazar'ın kurulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bölgede askeri darbelere karşı "sıfır tolerans" yaklaşımının sürdürüleceğini vurgulayan Musah, kadınların ve gençlerin yönetime daha çok katılım sağlamalarının amaçlandığını anlattı.

Musah, girişimde Mali, Burkina Faso ve Nijer ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik diyalog mekanizmalarının da yer aldığını sözlerine ekledi.