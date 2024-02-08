ECOWAS ülkeleri, Mali, Burkina Faso ve Nijer\'in ayrılma kararını görüşmek üzere bir araya geldi

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in topluluktan ayrılma kararını görüşmek üzere bir araya geldi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya gelen ECOWAS ülkelerinin dışişleri bakanları, 3 ülkenin ayrılma kararının yanı sıra bölgedeki siyasi durumu görüşecek.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, yaptığı açıklamada, toplantıda, söz konusu üç ülkenin aldığı çekilme kararı ile daha geniş kapsamlı uygulamaların ele alınacağını belirtti.

Touray, Mali, Burkina Faso ve Nijer tarafından dile getirilen iddiaların gerçek dayanağı olmadığını ve "aceleci" olduğunu söyledi.

Topluluk olarak, zorluklara rağmen alt bölgenin bir arada kalması için en uygun zamanın bu olduğunu vurgulayan Touray, ECOWAS'ın bir kurum olmadığını, bir topluluk olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, ayrıca cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi nedeniyle Senegal'deki siyasi durumun da ele alınması bekleniyor.

Mali, Nijer ve Burkina Faso, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiriyle ECOWAS'tan en kısa sürede ayrılacaklarını duyurmuştu.

Ortak bildiride, "yabancı güçlerin etkisinde kalmak" ve "ilkelerine ihanet etmek"le suçlanan ECOWAS'ın, üç ülke için "tehdit" oluşturduğu belirtilmişti.