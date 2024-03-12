Eczacıbaşı TechYouth School Programı İlk Mezunlarını Verdi

Güncel

"Eczacıbaşı TechYouht School" programı ilk mezunlarını verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen "Eczacıbaşı TechYouth School" gelişim programına katılan 60 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, teknolojik gelişmeleri takip etmenin artık rutinleri haline geldiğini belirtti.

Merak etmek, teknoloji perspektifinden işlerine bakmak ve öğrendiklerini işleriyle uyarlama becerisine sahip olmak gibi durumların kendilerini geleceğin aranılan yeteneği yapacağını aktaran Özgür, şu bilgileri verdi:

"Tech Youth School işbirliği sayesinde öğrencilerin, teknolojinin iş dünyasına nasıl yön verdiğini mezuniyetlerinden önce üniversite sıralarında öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Teknoloji alanında genç yetenek istihdamımızı destekleyen program ile gençlerimizi erkenden yakından tanıyoruz. Programa gönüllü mentör olarak katkı sağlayan tüm Eczacıbaşılılara gelişime verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Koçak da "Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlayan işbirliklerimiz sayesinde geleceğin teknoloji kahramanlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

ESTÜ üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik dört modülden oluşan ve sekiz hafta süren gelişim programı boyunca alanında uzman Eczacıbaşı çalışanlarından, siber güvenlikten yapay zekaya, robotik süreç otomasyonundan proje yönetimine kadar farklı alanlarda bilgi ve deneyim edinen katılımcılar, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendiriliyor.

Teknoloji alanında ilerlemek isteyen ve programdan başarıyla mezun olan ESTÜ öğrencileri, proje stajlarını kampüs içerisinde Eczacıbaşı Bilişim sponsorluğunda açılan Eczacıbaşı Proje Ofisi'nde gerçekleştirecek.