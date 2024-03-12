Eczacıbaşı TechYouth School Programı İlk Mezunlarını Verdi

"Eczacıbaşı TechYouht School" programı ilk mezunlarını verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen "Eczacıbaşı TechYouth School" gelişim programına katılan 60 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, teknolojik gelişmeleri takip etmenin artık rutinleri haline geldiğini belirtti.
Merak etmek, teknoloji perspektifinden işlerine bakmak ve öğrendiklerini işleriyle uyarlama becerisine sahip olmak gibi durumların kendilerini geleceğin aranılan yeteneği yapacağını aktaran Özgür, şu bilgileri verdi:
"Tech Youth School işbirliği sayesinde öğrencilerin, teknolojinin iş dünyasına nasıl yön verdiğini mezuniyetlerinden önce üniversite sıralarında öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Teknoloji alanında genç yetenek istihdamımızı destekleyen program ile gençlerimizi erkenden yakından tanıyoruz. Programa gönüllü mentör olarak katkı sağlayan tüm Eczacıbaşılılara gelişime verdikleri destek için teşekkür ediyorum."
Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Koçak da "Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlayan işbirliklerimiz sayesinde geleceğin teknoloji kahramanlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
ESTÜ üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik dört modülden oluşan ve sekiz hafta süren gelişim programı boyunca alanında uzman Eczacıbaşı çalışanlarından, siber güvenlikten yapay zekaya, robotik süreç otomasyonundan proje yönetimine kadar farklı alanlarda bilgi ve deneyim edinen katılımcılar, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendiriliyor.
Teknoloji alanında ilerlemek isteyen ve programdan başarıyla mezun olan ESTÜ öğrencileri, proje stajlarını kampüs içerisinde Eczacıbaşı Bilişim sponsorluğunda açılan Eczacıbaşı Proje Ofisi'nde gerçekleştirecek.
Son Dakika › Güncel › Eczacıbaşı TechYouth School Programı İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü'ne 'Migren Dostu İş Yeri Belgesi' takdim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde belediyenin araç filosuna yeni kamyon, otobüs, çöp arabası ve kepçe gibi araçlar eklendi. Kaymakam Melih Aydoğan'ın hizmetleri takdirle karşılandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını 14 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen bir TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkçe öğretmeni Mustafa Kılıç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programa, Kaymakam Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle düzenlenen 'Muhasebe Mesleğinde Güncel Yaklaşımlar ve E-Uygulama Eğitimi' adlı program, SMMMO hizmet binasında gerçekleştirildi. Programda muhasebe mesleğindeki güncel uygulamalar öğrencilere aktarıldı ve sonunda teşekkür belgeleri takdim edildi.
Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?