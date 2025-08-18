Eczacılara YEDAM Tanıtımı

Tokat'ın Turhal ilçesinde eczacılara Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, ilçedeki eczanelerde YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Bağımsızlık seferberliği kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Eczacılar Odası işbirliği çerçevesinde, Turhal ilçe temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Semih Yalçınkaya destekleriyle, gönüllü Musa Çetinkaya ilçesindeki eczacılara ziyarette bulunarak Yeşilay ve YEDAM'ı tanıttı.

Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri, sundukları desteklerden dolayı eczacılara teşekkür etti.