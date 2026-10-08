EDA raporu İHA karşıtı programların sadece üçte birinde 2030'a kadar sonuç bekliyor - Son Dakika
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EDA raporu İHA karşıtı programların sadece üçte birinde 2030'a kadar sonuç bekliyor

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Gizli EDA raporuna göre, AB'nin İHA karşıtı ve çok kısa menzilli hava savunma programlarının yaklaşık üçte birinin 2030'a kadar sonuç vermesi bekleniyor. Yatırımlar 2024-2025'te 6 kat artsa da İHA ve İHA karşıtı alanlardaki kabiliyet açıkları sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin insansız hava aracı (İHA) karşıtı ve çok kısa menzilli hava savunma kabiliyetlerine yönelik programlarının yalnızca yaklaşık üçte birinin 2030'a kadar sonuç verebileceği ortaya çıktı.

Euronews'in elde ettiği gizli Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2026 Yıllık Savunma Hazırlık Raporu, Avrupa'nın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği savunma kabiliyetlerinde ciddi açıkların bulunduğunu ortaya koydu.

Raporda, İHA karşıtı ve çok kısa menzilli hava savunma kabiliyetlerine yönelik yatırımların 2024 ile 2025 arasında 6 kat arttığı, ancak başlatılan programların yalnızca yaklaşık üçte birinin 2030'a kadar sonuç vermesinin beklendiği belirtildi.

AB ülkelerinin 2024-2029 döneminde İHA teknolojilerine toplam 18,9 milyar avro yatırım yaptığı aktarılan raporda, buna rağmen Avrupa'nın İHA ve İHA karşıtı alanlardaki kabiliyet açıklarının sürdüğü ifade edildi.

Raporda, savunma sanayisinin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu operasyonların gerektirdiği üretim kapasitesi ve hızına henüz ulaşamadığına dikkat çekildi.

Sahaya ulaşmadan teknolojinin eskime riski gündemde

İHA teknolojisindeki yeniliklerin geleneksel savunma tedarik süreçlerinden daha hızlı ilerlediği belirtilen raporda, bu durumun geliştirilen kabiliyetlerin sahaya ulaşmadan önce teknolojik olarak eskimesi riskini doğurduğu ifade edildi.

Üye ülkeler arasındaki tedarik süreçlerinin bölünmüş olması, sistemler arasındaki uyumluluğun sınırlı kalması ve sanayinin üretim kapasitesini hızlı şekilde artırmakta yetersiz olması raporda önemli sorunlar arasında sıralandı.

Raporda Avrupa'nın İHA ve İHA karşıtı alandaki hazırlığını güçlendirmek için daha hızlı tedarik, yeterli üretim kapasitesi, uygun doktrin ve eğitim gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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