Edinburgh'da Filistin'e Destek Korosu
Edinburgh'da Filistin'e Destek Korosu

15.05.2026 17:39
Edinburgh'da koro üyeleri, Filistin için adalet talep ederek şarkı söyledi ve yardımlar topladı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un merkezinde toplanan bir grup koro üyesi, Filistin'e destek için şarkı söyledi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir grup koro üyesi, Filistin'e desteklerini göstermek için başkentin ünlü Royal Mile Caddesi'ndeki St Giles Katedrali önünde buluştu.

"Filistin için adalet" ve "İşgale son verin" yazılı pankartlar açan koro üyeleri, "Benim adıma daha fazla soykırım yapılmasın" ve "Ateşkes" şarkılarını seslendirdi.

"Protest in Harmony" isimli koro üyesi kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana her cuma bir araya gelerek bir saat boyunca İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Filistinlilere destek için şarkı söylediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı ve acıyı paylaşmanın bir yolu olarak şarkı söylemeyi seçtiklerini vurgulayan kadın, her cuma giderek artan sayıda kişinin gruba katıldığını ifade etti.

Koro üyesi kadın, insanların "bir soykırım olduğunda buna 'soykırım' demek, Filistinlilerin hayatı ve özgürlüğü hakkında konuşmak ve adalet mesajı vermek" için buraya geldiğinin altını çizdi.

Bir başka koro üyesi kadın ise 7 Ekim saldırılarından bu yana koro olarak Filistinliler için 15 bin pound (yaklaşık 914 bin lira) ilaç yardımı topladıklarını belirterek, "İnandığımız şeyler uğruna yaşamayı sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Filistin'in işgaline karşıyız, Gazze'deki soykırıma karşıyız, Batı Şeria'da olanlara da karşıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
