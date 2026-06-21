Edinburgh'da Müslümanlara Saldırı: 5 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edinburgh'da Müslümanlara Saldırı: 5 Yaralı, 1 Gözaltı

21.06.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'nın Edinburgh kentinde Müslümanları hedef alan saldırılarda 5 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Müslümanları hedef alan bir dizi saldırıda 5 kişinin yaralandığı, olayla ilgili 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, İskoç polisi, akşam saatlerinde kent genelinde tehdit, saldırı, gasp ve vandalizm olaylarına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

Polis ilk ihbarı, yerel saatle yaklaşık 20.50'de Edinburgh'un Sighthill bölgesinden aldı ve burada 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı.

Kentin batısındaki Broomhouse Camisi yakınlarında başlayan saldırılarda yaralanan 2 kişi Edinburgh Kraliyet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Telford Yolu ve Leith Walk bölgelerinde de 3 kişi saldırıya uğradı.

Saldırılarda 22 yaşındaki iki kişi ile 24, 27 ve 39 yaşlarındaki üç erkeğin yaralandığı, yaralılardan üçünün hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

36 yaşındaki İskoç saldırgan gözaltına alındı

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, üstü çıplak bir kişinin elindeki kesici aletle kentte çeşitli noktalarda çevreye zarar verdiği, bir benzin istasyonunda taksinin camlarını kırdığı ve Leith Walk bölgesindeki bir pizzacının kapısına vurduğu görüldü.

Görüntülerden birinde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelinin "Ülkeyi koruyorum." diye bağırdığı duyuldu.

Polisin elektroşok cihazlarıyla müdahaleye hazır bulunduğu, ancak cihazların kullanılmadığı kaydedildi.

Polis, 36 yaşındaki beyaz İskoç erkeğin yerel saatle yaklaşık 21.30'da gözaltına alındığını ve kamuoyuna yönelik başka tehdit bulunmadığını bildirdi.

Terörle Mücadele Polisi, başkent Edinburgh'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan ve Müslümanları hedef alan saldırıları soruşturuyor.

"Irkçılığa veya inanç temelli nefrete yer yok"

İskoçya Polisi Yardımcı Emniyet Müdürü Catriona Paton, yaptığı açıklamada, olayları "şoke edici saldırılar" olarak nitelendirdi.

Paton, "Toplumlarımızın tüm kesimlerine açık destek mesajı vermek istiyorum. Birlikte olduğumuzda en iyi halini alan İskoçya'da ırkçılığa veya inanç temelli nefrete yer yok." ifadelerini kullandı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Paton, müdahale eden polislerin kamu güvenliğini korumaya odaklandığını kaydetti.

"Endişe verici düşmanlık ve şiddet örüntüsünün son halkası"

Müslüman toplumuyla ilişkiler alanında faaliyet gösteren Muslim Engagement and Development (MEND) Scotland ise yaralananlardan bazılarının Müslüman olduğunu açıkladı.

İskoçya Camiler Birliği de yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin bölgedeki yerel camilerde namaz kıldıktan sonra saldırıya uğradığını aktardı.

Açıklamada, saldırıların İskoçya genelinde Müslümanlara, camilere ve İslami kurumlara yönelik "endişe verici düşmanlık ve şiddet örüntüsünün son halkası" olduğu kaydedildi.

"Şüphelinin motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğu görülüyor"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İskoçya'da yaşanan saldırıları "korkunç" olarak niteledi.

Starmer, "Sokaklarımızda kimse şiddete maruz kalmamalı. Şüphelinin motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğu görülüyor. Buna müsamaha göstermeyeceğim. Bu kişi yasanın tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da saldırı haberlerinden "dehşete düştüğünü" dile getirerek, şüphelinin Müslüman karşıtı nefretle hareket etmiş göründüğünü aktardı.

Mahmood, "Müslümanlara yönelik nefret ve şiddete yer yok. Bunun ülke olarak kim olduğumuzu yansıtmadığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya Başbakanı John Swinney de saldırılardan derin endişe duyduğunu dile getirerek, "Ülkemizde şiddete, ırkçılığa veya hoşgörüsüzlüğe yer yok." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edinburgh'da Müslümanlara Saldırı: 5 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:49
Dünya Kupası’nda turşu suyu mucizesi
Dünya Kupası'nda turşu suyu mucizesi
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
22:19
Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı
Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı
22:01
Hollanda, İsveç’i ezip geçti
Hollanda, İsveç'i ezip geçti
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
21:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
20:48
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 00:19:13. #7.12#
SON DAKİKA: Edinburgh'da Müslümanlara Saldırı: 5 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.