Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ziyaretlerde bulundu.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve gümrük personeliyle bir araya gelen İba, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İba, bölgede faaliyet gösteren iş yerlerini de gezip projelerini anlattı. Esnafla sohbet eden İba, sorun ve talepleri dinleyip seçimler için destek istedi.
Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu belirten İba, yapacakları projelerle kentin turizm potansiyelini artıracaklarını kaydetti.
İba, Talatpaşa ve Çavuşbey mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.
Kentin ihtiyaçlarına yönelik projeler hazırladıklarını belirten İba, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir hemşerimizin beklentisi, dilekleri bizim için kıymetli. Destekleri için gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte Edirne'yi kurup yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP Adayı Filiz Gencan Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, ziyaretlerini sürdürüyor.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarına devam eden Akın, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu.
Sorun ve talepleri dinleyen Akın, projelerini anlattı.
Seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Akın, kente katkı sağlayacak pek çok proje hazırladıklarını belirtti.
İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha ziyaretlerine devam ediyor.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Sedefçi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Projelerini anlatan Sedefçi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Toplantısı'na da katılan Sedefçi, iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.
Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Karakütük, esnafla bir araya gelerek projelerini anlattı.
Kentin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Karakütük, "Edirne belediyecilik konusunda uzun yıllardır sahipsizdir. Sorunlar yumağı haline getirilen şehirler sultanı Edirne'mizin sorunlarını çözecek tek adres Saadet Partisi'dir. Vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor." ifadelerini kullandı.
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