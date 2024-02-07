Edirne Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncel

Edirne Belediyesi şubat ayı Meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığındaki oturumda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada 1. Murat Mahallesi'ndeki pazarda yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların biraz uzadığını belirten Gürkan, "Hava şartlarından dolayı imalatlarda bir gecikme yaşandı. Zannediyorum ki bu ay sonuna kadar yada 1 ay içerisinde bitecek." dedi.

Semt pazarlarının pazarcılar odasınca 10 yıl süreyle işletileceğini ifade eden Gürkan, "Tezgah harçları belediyeye yatırılacak. Böyle bir protokol hayata geçecek." dedi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi, Gurup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu da protokolün pazarcı esnafına hayırlı olmasını diledi.

Belediye için de gelir getirici bir protokol olmasını temenni eden Çapoğlu, kararı desteklediklerini kaydetti.