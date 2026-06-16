Edirne Bilim Fuarı'na Katılım - Son Dakika
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Edirne Bilim Fuarı'na Katılım

Edirne Bilim Fuarı\'na Katılım
16.06.2026 13:09
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu, Edirne Bilim Fuarı'nda öğrenci projelerini inceledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 4006-C Edirne Bilim Fuarı Festivali'ne katıldı.

Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı projelerin sergilendiği festivalde stantları gezen Nuhoğlu, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin geleceğe yön verecek nitelikte olduğunu belirten Nuhoğlu, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Nuhoğlu, projelerin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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