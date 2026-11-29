Edirne Cumhuriyet Mahallesi'nde iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Cumhuriyet Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde M.Ş. idaresindeki 34 VL 1355 plakalı motosiklet ile S.E.M. yönetimindeki 22 AEZ 544 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, 34 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan T.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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