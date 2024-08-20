Edirne'de 10 Milyon Yavru Sazan Baraj ve Göllere Bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de 10 Milyon Yavru Sazan Baraj ve Göllere Bırakıldı

Edirne\'de 10 Milyon Yavru Sazan Baraj ve Göllere Bırakıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde bu yıl içinde üretilen 10 milyon yavru sazanın yurt içindeki baraj ve göllere bırakıldığını söyledi.

20.08.2024 15:34
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EDİRNE Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde bu yıl içinde üretilen 10 milyon yavru sazanın yurt içindeki baraj ve göllere bırakıldığını söyledi.

Edirne Valiliği'ne bağlı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2024 Yılı Balıklandırma Programı kapsamında İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde, bu yıl 10 milyon yavru sazan üretildi. Bunlardan 2 milyon 120 bini Edirne'ye, 7 milyon 780 bini başta Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Bilecik ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderildi. Yavru balıkların Edirne'deki iç sularla buluşturulması için İpsala'daki Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde tören düzenlendi, Gala Gölü'ne yavru sazanlar bırakıldı. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

2 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACAT

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ekolojinin devamlılığının sağlanmasının önemine dikkati çekip, "Kanun değişiklikleriyle beraber özellikle su ürünleri ile ilgili büyük bir atılım söz konusu. 2 milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediliyor. Dünyada da çipura ve levrek üretiminde birinci, alabalık üretiminde ise dünyada ikinci sırada yer aldığımızdan bahsediliyor. Bu, 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kaynakların yerinde kullanıldığında nereye varacağını göstermesi açısından son derece önemli. Bugün İpsala'da sazan balığının üretilmesi ile ilgili İpsala Su Ürünleri Tesisi'mizde bulunuyoruz. Burada da baktığımız zaman geriye dönük 10 milyona yakın yavru sazan üretilmiş durumda. Bunu da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Bilecik ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimize gönderip, oradaki tatlı su kaynaklarında göller başta olmak üzere orada da yavru balıkların yetişmesi ve ekolojik sisteme, ekonomiye katkı sağlaması açısından son derece önemli" dedi.

GALA GÖLÜ'NE 300 BİN YAVRU SAZAN

Programın ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, istasyondaki üretim havuzlarını inceleyip, Gala Gölü'ne yavru sazan bıraktı. Proje kapsamında Gala Gölü'ne 300 bin yavru sazan bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 10 Milyon Yavru Sazan Baraj ve Göllere Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 10 Milyon Yavru Sazan Baraj ve Göllere Bırakıldı - Son Dakika
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