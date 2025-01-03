Edirne’de 1001 Hatim Duası Geleneği - Son Dakika
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Edirne’de 1001 Hatim Duası Geleneği

Edirne'de asırlık '1001 Hatim Duası' geleneği, yoğun katılımla Dar'ül Hadis Camii'nde gerçekleştirildi.

03.01.2025 16:35
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Edirne'de asırlık Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" bu yılda devam etti

Kadim Osmanlı geleneği Edirne'de bir kez daha yaşatıldı

EDİRNE - Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camii'nde, her yıl üç ayların ilk Cuma günü icra edilen ve Osmanlı geleneği olan "1001 Hatim Duası" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Üç ayların ilk Cuması gerçekleştirilen "1001 Hatim Duası" dolayısıyla Dar'ül Hadis Camii'ne gelenler dua etti, hayır dağıttı ve Kur-an okudu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ziyaretçilere, pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.

"Asırlık gelenek devam ediyor"

Geleneksel olarak devam eden asırlık bir gelenek olduğunu söyleyen Caminin imam hatibi Doğa Erkol, "Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Bizler de bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Hayırseverlerin ihtiyaç sahipleri için şeker, tuz, makarna gibi gıdalar getirdiğini ve camiye bıraktığını belirten Erkol, çok güzel bir kalabalık olduğunu ve bu asırlık geleneği devam ettireceklerini söyledi.

Bugün hatim geleneğine yoğun katılım olduğunu aktaran Erkol, içeride yer kalmayınca cami bahçesine hasır serdiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Mürset Çiftçi, " Her yıl düzenli olarak geliyorum. Önce Hasan Sezai Hazretlerine gidip sonra buraya gelirim. Namaz kılıp Kur-an okuyorum. Hayır yapmaya çalışıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Maneviyat çok güzel. Burası her sene böyle kalabalık oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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