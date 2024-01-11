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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne\'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
11.01.2024 - 08:49,
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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 15 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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