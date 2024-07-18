Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

18.07.2024 10:49
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerinde Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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