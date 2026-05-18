Edirne'de 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 19 Mayıs Mesajları

18.05.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Gencan, gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunarak bayramı kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında gençlere hayallerinden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışı olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, Cumhuriyetimizin serhat şehri Edirne'mizde genç yüreklerde nasıl büyük bir inançla parladığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyorum. 107 yıl önce atılan o ilk adım, bir milletin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkışının, esareti asla kabul etmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıydı."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayan Gencan, gençliğin cesaret, yenilik, değişim ve enerji anlamına geldiğini ifade etti.

Gençlerin yalnızca kendi geleceklerini değil, Edirne'nin ve ülkenin yarınlarını da inşa ettiğini belirten Gencan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere sadece bir belediye başkanı olarak değil, her birinizin hayaline ortak olmak isteyen, enerjinizden güç alan bir ablanız olarak sesleniyorum. Fikirleriniz ne kadar büyük, hayalleriniz ne kadar imkansız görünürse görünsün, sakın vazgeçmeyin.

Sizin özgürce düşünmeniz, sanatla, bilimle ve sporla iç içe yetişmeniz bizim en büyük önceliğimizdir. Bizler Edirne Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda olmaya, sesinizi daha güçlü duyurabileceğiniz bir kenti birlikte inşa etmeye kararlıyız."

CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

"19 Mayıs; esarete boyun eğmeyen bir milletin kararlılığını, halk iradesine olan inancı ve gençliğe duyulan güveni simgelemektedir. Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi, Cumhuriyetimizin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğine duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü göstergesidir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade eden Balkanlı milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.