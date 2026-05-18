Edirne'de 19 Mayıs Mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında gençlere hayallerinden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

19 Mayıs'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışı olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, Cumhuriyetimizin serhat şehri Edirne'mizde genç yüreklerde nasıl büyük bir inançla parladığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyorum. 107 yıl önce atılan o ilk adım, bir milletin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalkışının, esareti asla kabul etmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıydı."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayan Gencan, gençliğin cesaret, yenilik, değişim ve enerji anlamına geldiğini ifade etti.

Gençlerin yalnızca kendi geleceklerini değil, Edirne'nin ve ülkenin yarınlarını da inşa ettiğini belirten Gencan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere sadece bir belediye başkanı olarak değil, her birinizin hayaline ortak olmak isteyen, enerjinizden güç alan bir ablanız olarak sesleniyorum. Fikirleriniz ne kadar büyük, hayalleriniz ne kadar imkansız görünürse görünsün, sakın vazgeçmeyin.

Sizin özgürce düşünmeniz, sanatla, bilimle ve sporla iç içe yetişmeniz bizim en büyük önceliğimizdir. Bizler Edirne Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda olmaya, sesinizi daha güçlü duyurabileceğiniz bir kenti birlikte inşa etmeye kararlıyız."

CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade eden Balkanlı, şunları kaydetti:

"19 Mayıs; esarete boyun eğmeyen bir milletin kararlılığını, halk iradesine olan inancı ve gençliğe duyulan güveni simgelemektedir. Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi, Cumhuriyetimizin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğine duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü göstergesidir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade eden Balkanlı milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.