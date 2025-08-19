Edirne'de 2,5 Metrelik Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde, oltayla yaklaşık 2,5 metre boyunda 100 kilogram ağırlığında yayın yakalandı.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde, büyük bir balık yakaladığını fark etti.

Taştarla, 2,5 metre boyunda yaklaşık 100 kilogramlık yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı.

Salih Taştarla, AA muhabirine ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Sevinçli olduğunu belirten Taştarla, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara." dedi.