Edirne'de 2026 Çeltik Ekimi Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 2026 Çeltik Ekimi Başvuruları Başladı

12.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 2026 çeltik ekimi için başvurular 25 Mart'a kadar İl Tarım Müdürlüğü'ne alınacak.

Edirne'de 2026 yılı çeltik ekimi için müracaatlar alınmaya başlandı.

İl Çeltik Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı köy ve mahallelerde çeltik ekimi yapmak isteyen üreticiler için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Başvurular 25 Mart 2026 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacak.

İl Çeltik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda 2026 yılı için dekar başına 40 lira ruhsatiye ve sıhhi tedbir ücreti alınacak.

Damlama sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapacak üreticilerden ise dekar başına 20 lira ücret alınacak.

Açıklamada, çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerin başvurularını gerekli belgelerle birlikte yapmaları gerektiği belirtilerek, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için müracaatlarını belirtilen süre içinde tamamlamalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Edirne, Çeltik, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 2026 Çeltik Ekimi Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:44:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Edirne'de 2026 Çeltik Ekimi Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.