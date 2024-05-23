Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, Meriç ilçesine bağlı Umurca köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

23.05.2024 10:35
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Umurca köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kaynak: AA

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