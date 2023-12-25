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Edirne'de 262 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 262 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Denetimlerde 12 şüpheli gözaltına alındı ve 7 araca el konuldu.

Edirne\'de 262 düzensiz göçmen yakalandı
25.12.2023 - 09:49,
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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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