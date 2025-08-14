Edirne'de 34 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.M'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.M.M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
