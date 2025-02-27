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Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonucu Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobildeki FETÖ şüphelileri oldukları belirlenen E.Ş, K.L, S.T ve S.Ş. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.