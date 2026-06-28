Edirne'de 40 Milyon Yavru Sazan Üretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 40 Milyon Yavru Sazan Üretildi

Edirne\'de 40 Milyon Yavru Sazan Üretildi
28.06.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'daki Su Ürünleri İstasyonu, 5 yılda 40 milyon yavru sazan üreterek su kaynaklarını zenginleştirdi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda son 5 yılda üretilen 40 milyondan fazla pullu sazan yavrusu, Edirne başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki göl, gölet ve barajlara bırakılarak, su kaynaklarının balık varlığı güçlendirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 2021 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine devredilen İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi ve iç su kaynaklarının zenginleştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Toplam 154 bin metrekarelik alana sahip tesiste modern üretim teknikleriyle pullu sazan yavrusu yetiştirildiğini belirten Köse, üretilen balıkların göl, gölet ve barajlara bırakılarak doğal balık popülasyonunun artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Köse, 2025 yılında tesiste toplam 10 milyon 500 bin adet yavru sazan üretildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su kaynaklarının balıklandırılması projesi' kapsamında İstanbul'a 3 milyon 696 bin 200, Bursa'ya 2 milyon 182 bin, Kırklareli'ne 1 milyon 844 bin, Tekirdağ'a 975 bin 440 ve Yalova'ya 180 bin olmak üzere toplam 8 milyon 877 bin 640 yavru sazanın bölge illerine gönderildiğini kaydetti. Edirne'de ise il genelindeki 35 göl ve gölete 1 milyon 622 bin 360 adet yavru sazan bırakıldığını aktaran Köse, böylece ilin su kaynaklarının balık varlığının daha da güçlendirildiğini belirtti.

İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun son 5 yılda önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını kaydeden Köse, "2021 yılından bu yana tesisimizde üretilen balıklardan Edirne'de 9 milyon 356 bin 360, çevre illerde ise 30 milyon 643 bin 640 olmak üzere toplam 40 milyonun üzerinde yavru sazan göl, gölet ve barajlarla buluşturuldu" dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için avlanma kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Köse, su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla balık boyu, avlanma zamanı ve av araçlarına ilişkin yasaklara riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Yavru balıkların en az bir kez üremesine fırsat verilmesinin gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Köse, balıklandırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, İpsala, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 40 Milyon Yavru Sazan Üretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?
Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu Cam silmekten yorulan esnafın eşi çareyi vitrine not asmakta buldu
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinden ’DNA testi’ istedi, bedeli ağır oldu Yargıtay'dan emsal karar: Eşinden 'DNA testi' istedi, bedeli ağır oldu
Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü Malzemeleri denizden çıkardı, büyücüler peşine düştü

22:11
Dünya Kupası’na veda eden Güney Kore’de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
21:47
Kılıçdaroğlu’nun yuhalandığı görüntülere CHP’den yalanlama: Montajlandı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 23:19:49. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 40 Milyon Yavru Sazan Üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.