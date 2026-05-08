Edirne\'de 5 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri A.A, H.K, S.Ç. ve M.G. ile organizatör K.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.