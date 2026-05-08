Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'nda bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri A.A, H.K, S.Ç. ve M.G. ile organizatör K.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 5 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.