Edirne'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı

Edirne\'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü tarafından 600 çil keklik doğaya salındı. Kekliklerin süne ve kene ile mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.

14.08.2024 13:17
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 600 çil keklik doğaya bırakıldı.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki istasyonunda üretilen keklikler, Edirne'nin Enez ilçesindeki yaban hayatı yerleştirme sahasına getirildi.

Keklikler burada Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez Jandarma Komutanı Önder Gülez, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından doğaya salındı.

Kekliklerin süne ve kene ile mücadelede önemli bir yer tuttuğu, bu kapsamda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 600 çil keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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