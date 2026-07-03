Edirne'de 665. Kırkpınar Heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de 665. Kırkpınar Heyecanı

03.07.2026 09:12
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Vali Sezer, Kırkpınar'ın Türk kültürünün önemli bir mirası olduğunu vurguladı ve başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, asırlardır nesilden nesle aktarılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Türk milletinin köklü tarihini, kadim değerlerini ve kültürünü yaşatan en önemli miraslardan olduğunu belirtti.

Dünyanın en eski ve kesintisiz devam eden spor organizasyonlarından olan Kırkpınar'ın 665'incisini gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Sezer, Kırkpınar'ın, cesaretin, mertliğin, dürüstlüğün, sabrın ve kardeşliğin nesiller boyunca yaşatıldığı büyük bir kültür ocağı olduğunu ifade etti.

Sezer, yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, Türk milletinin spora bakışını, ahlaki değerlerini ve güçlü medeniyet birikimini en güzel şekilde yansıttığını belirtti.

Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapan kadim şehir Edirne'nin, bu büyük mirasa ev sahipliği yapmanın haklı gururunu taşıdığını aktaran Sezer, "Selimiye'nin ihtişamı, Sarayiçi'nin tarihi atmosferi ve er meydanının heyecanı, Kırkpınar günlerinde şehrimizi kültürün, sporun ve kardeşliğin buluştuğu eşsiz bir merkez haline getirmektedir. Davul ve zurnanın yankısı, cazgırların duaları ve pehlivanların mücadelesiyle yaşanan bu büyük şölen, yalnızca ülkemizden değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize de unutulmaz bir kültür deneyimi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sezer, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ın, milletin ortak hafızasının ve kültürel zenginliğinin dünyaya açılan en güçlü kapılarından biri olduğunu dile getirdi.

Bu büyük emanetin özünü yaşatmanın, gelecek kuşaklara eksiksiz aktarmanın ve uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, güreş camiamıza, cazgırlarımıza, davul-zurna ekiplerimize, hakemlerimize ve pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Er meydanında mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, tarih ve kültür şehri Edirne'mize teşrif eden kıymetli misafirlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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