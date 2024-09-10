Edirne\'de 41 Kilogramlık Granyöz Yakalandı

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Edirne'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 41 kilogramlık granyöz (sarı ağız) balığı yakaladı.

Enez ilçesinde yaşayan amatör balıkçılar İsmail Yeni ve Ayhan Arda tekneyle açılarak nehre ağ attı.

Balıkçılar bir süre sonra ağa takılan 41 kilogramlık granyöz balığını kıyıya çıkardı.

Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bu kadar büyük granyöz yakaladığını söyledi.

Balığın kilogramını balıkçı dükkanına 170 liradan sattıklarını belirten Arda, hobi olarak yaptıkları balık avına devam edeceklerini kaydetti.