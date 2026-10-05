Edirne'de Amatör Spor Haftası'nda Bayrak, amatör sporu Türk sporunun temeli saydı

Edirne'de Amatör Spor Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, amatör sporun Türk sporunun temeli olduğunu belirtti.

Çocukları ve gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Bayrak, "Bugün ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden birçok sporcumuz, spora amatör kulüplerimizde attığı ilk adımlarla başlamıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve kulüplerimizi desteklemeyi büyük önem taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türk sporu, amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam ediyor." dedi.

Bayrak, çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Edirne Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda, kentteki ilgili kurum ve spor paydaşlarıyla iş birliği içinde sürdürdüklerini ifade etti.

Amatör Spor Haftası'nın kentte sporun birlik, beraberlik ve dostluk ruhunu güçlendirmesini dileyen Bayrak, amatör spor kulüpleri, antrenörler, sporcular ve ailelerine teşekkür etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.