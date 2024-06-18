Edirne'de araçtan para çalındı, Keşan'da uyuşturucu bulundu, Keşan'da ilaç içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Güncel

Edirne'de bir araçtan para çalındı.

Topraklık Caddesi'nde yaşayan L.E. garajındaki araca gittiğinde kapılarının ve torpidosunun açık olduğunu fark etti.

Aracın torpidosunda bıraktığı 19 bir lirayı yerinde bulumayan sürücü durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit mahallesinde durumundan şüphelendikleri E.Y'nin üzerini aradı.

Aramada 0,31 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y. gözaltına alındı.

Keşan'da ilaç içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Keşan ilçesinde açıkta bırakılan ilacı içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan A.K. ve G.K. çocukları Y.E.K'nin masanın üzerinde duran ilacı içtiğini belirledi.

Keşan Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğıun tedavisine devam ediliyor.