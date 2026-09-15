Edirne'de ayçiçeğinde 3 ekim yöntemi denendi, ikinci yıl hasadı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de ayçiçeğinde 3 ekim yöntemi denendi, ikinci yıl hasadı yapıldı

Edirne\'de ayçiçeğinde 3 ekim yöntemi denendi, ikinci yıl hasadı yapıldı
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Edirne'de kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinde en uygun ekim tarihi ve yöntemini belirlemek için yürütülen projede ikinci yıl hasadı yapıldı. Şubat, mart ve nisan aylarında 3 farklı yöntemle ekilen ürünler, Ayçiçeği Tarla Günü etkinliğiyle hasat edildi.

EDİRNE'de yüksek sıcaklık ve kuraklıktan etkilenen ayçiçeğinde en uygun ekim tarihi ile yöntemi tespit edebilmek için başlatılan çalışmada ikinci yıl geride kaldı. İkinci yılda, 3 farklı yöntemle ekilen ürünlerin hasadı yapıldı.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığı noktasında en uygun ekim tarihi ve yönteminin belirlenmesi için geçen yıl 'Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi' başlatıldı. Pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemlerinin denendiği proje bu yıl da devam ederken; Sarayakpınar köyünde şubat, mart ve nisan aylarında yeni ürünler ekildi.

ÜRÜNLER HASAT EDİLDİ

Ürünlerin hasadı, düzenlenen Ayçiçeği Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe; Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve üreticiler katıldı. Burada konuşan Vali Yardımcısı Coşğun, proje kapsamında ekim yöntemlerinden hangisinin daha verimli olduğunun araştırıldığını belirterek, "2025, 2026 ve 2027 yıllarında 3 farklı ekim yöntemiyle ve 3 farklı zamanda; şubat, mart ve nisan aylarında ekim yapıldı. Hangisinin çiftçimiz açısından daha verimli olduğunu araştıracağız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BİR DENEME BAHÇESİ KURDUK'

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse de projeyle kuraklık ve verim düşüklüğünün önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Köse, "Bu kapsamda da üreticilerimize farklı zamanlarda, farklı ekim yöntemleriyle yapılan denemeleri tanıtmak istiyoruz. Burada bir deneme bahçesi kurduk. Farklı yöntemlerle yaptığımız ekimlerde, dekara nasıl daha fazla üretim alabiliriz, nasıl verimi arttırabiliriz, bu konuda bir proje başlattık. Geçen yılki verimlerimizi paylaşmıştık. Aslında şunu gördük; erken ekiliş ve anıza ekimlerde yaklaşık dekara 40 kilogramdan fazla ürün aldığımızı geçen sene gördük" diye konuştu.

'ANIZA EKİMDE DAHA YÜKSEK VERİM ALDIK'

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ise önceki yıllarda yapılan çalışmalarda, anıza ekimde daha yüksek verim alındığını gözlemlediklerini belirterek, "Son yıllarda yaşadığımız kuraklık bu yıl çok fazla olmadı. Önceki yıllarda direkt ekimin faydasını biz de geçtiğimiz yıldaki çalışmalarla gördük. Gerçekten de anıza direkt ekimde, hasatta daha yüksek verim alındığını ve daha fazla yağ oranının olduğunu tespit ettik" dedi.

BİLİMSEL SONUÇLAR ELDE EDİLECEK

Üç yıllık olarak yürütülen ve 2027'de tamamlanacak proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, farklı toprak işleme yöntemleri ve ekim zamanlarının ayçiçeği verimi, yağ oranı ve diğer verim unsurları üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Projenin ikinci yılına ait sonuçlar, gerçekleştirilen hasadın ardından yapılacak analizlerle belirlenecek. Üçüncü yılın sonunda elde edilecek verilerin de birlikte değerlendirilmesi ile daha kapsamlı ve güvenilir sonuçlara ulaşılması hedefleniyor. Yürütülen proje ile üreticilere daha verimli, sürdürülebilir ve kuraklık koşullarına uyumlu üretim modelleri kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

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