Edirne'de Ayin Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Ayin Tartışması

Edirne\'de Ayin Tartışması
09.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sveti Georgi Kilisesi'nde Yunanca ayin planı, Bulgar cemaati tepkisiyle iptal edildi.

Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayinin Yunanca yapılmak istenmesi tartışmaya neden oldu.

Kıyık semtindeki kilisede düzenlenmesi planlanan ayin için gelen Yunan rahipler, katılımcılara ayini Yunanca gerçekleştireceklerini belirtti.

Bunun üzerine Bulgaristan ve İstanbul'dan gelen Bulgar cemaati üyeleri, duruma tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından ayin iptal edildi.

Kilisede rahip Karalampi Nichev tarafından Bulgarca İncil'den bölümler okunup dua edildikten sonra katılımcılara ekmek ikram edildi.

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Bulgar cemaatinin "Sveti Georgi Bayramı"nı kutlamak amacıyla Edirne'ye geldiğini söyledi.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un Bulgarca ayin yapılamayacağını kendilerine ilettiğini öne süren Yotef, gönderilen Yunan rahiplerin ayini gerçekleştirmesini kabul etmediklerini belirtti.

Yotef, "Burası Bulgar kilisesi. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bundan sonra Bulgarca ayin yapılana kadar kiliseyi (ayinlere) kapatıyoruz." dedi.

Vakfın yönetim kurulunun tavrının net olduğunu ifade eden Yotef, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar Edirne'deki iki Bulgar Ortodoks kilisesinde ayin yapılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kiliselerin sadece ziyarete açık olacağını belirten Yotef, konuyla ilgili üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sveti Georgi Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık'ın vefatının ardından son 3 yıldır Metropolit tarafından baskı gördüklerini iddia eden Yotef, bu nedenle yönetim kurulu kararı aldıklarını dile getirdi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İbadetlerin ilgili topluluğun dilinde yapılmasının doğal olduğunu belirten Kafedzhiyska, sorunun sağduyu ve diyalogla çözülmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Ayin Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Çorum’da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
Çorum'da hamile kadın mantar zehirlenmesinden öldü
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:16:56. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Ayin Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.