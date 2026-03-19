Edirne'de Bayram Tedbirleri Açıklandı
Edirne'de Bayram Tedbirleri Açıklandı

19.03.2026 14:02
Vali Sezer, Edirne'de Ramazan Bayramı için ek güvenlik ve trafik önlemlerini duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi kimliği nedeniyle turizm ve sınır kapılarıyla geçiş trafiği yoğunluğu bulunan kentte Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirleri açıkladı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Edirne'de, eski başkent olma özelliği ve sınır şehri konumu nedeniyle özellikle bayram dönemlerinde yolcu ve araç trafiğinin arttığını belirten Sezer, bu doğrultuda ilave tedbirlerin devreye alındığını söyledi.

Kolluk ve gümrük personelinin bayram boyunca 24 saat esasına göre görev yapacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bayramda 136 asayiş ekibimiz 1024 personelle hizmet verecek. Yine trafikte de 74 ekip ve 212 personel görev yapacak. Toplamda kolluk olarak 210 ekip ve 1236 personel ilimizin her yerinde merkezde ağırlıklı olmak üzere ilçelerimiz dahil görev yaparak insanlarımıza hizmet edecek. Ağız tadıyla bayramı geçirmeleri için burada gerekli tedbirleri alacaklar."

Teknolojiden de faydalanacağız. Özellikle 1295 kent güvenlik görüntüleme sistemimiz var. Burada da yine çalışmalarımızı anlık olarak takip ederek anlık müdahalelerle çalışmalara devam edeceğiz. Yine 104 plaka tanıma sistemi ile de ilimizdeki trafik yönlendirmelerini vatandaşlarımızın trafiğin yoğun olduğu yerlerde müdahaleleri yaparak yine çalışmalara devam edeceğiz. Bu sene de 9 insansız hava aracımız, yine trafik ve diğer asayiş hizmetlerinde bizim kolluk birimlerimize yardımcı olacak."

Gümrüklerde de tedbir alındı

Sınır kapılarında da yoğunluk beklendiğini ifade eden Sezer, "43 yolcu peronumuzda ve 37 tır peronunda 580 personel 24 saat esasına göre yine çalışmalarına devam edecek." dedi.

Göç İdaresi personelinin düzensiz göçle mücadele kapsamında görev başında olacağını belirten Sezer, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bayram süresince ilave tedbirlerle sahada olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Advertisement
