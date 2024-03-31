Edirne\'de belediye başkan adayları oylarını kullandı

Edirne'de belediye başkan adaylarından Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba, CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın ve İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi oyunu kullandı.
İba, oyunu kullanmak üzere Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesine eşi Nesim İba ile geldi. İba, 1001 numaralı sandıkta oy kullandı.
İba, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de seçimlere katılımın güzel olduğunu söyledi.
Sabah saatlerinde biraz seyrek olan katılımın öğlen saatlerinde artığını belirten İba, "İnşallah tüm Türkiye'de ve Edirne'mizde bir demokrasi şöleni olur. Huzur ve güven içinde bir ortam yaşıyoruz. Hayırlısı olsun. Hem Edirne'miz için hem ülkemiz için. Tüm adaylarla Edirne'de güzel bir seçim kampanyası yaşadık, heyecanla da sonuçları bekliyoruz." dedi.
-CHP'nin adayı Gencan Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da eşi İnanç Gönenç Akın ile oyunu Alper Yazoğlu Ortaokulunda 1168 nolu sandıkta kullandı.
Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Akın, seçimin, Edirne'ye yakışan bir atmosferde bayram havasında geçtiğini söyledi.
Oy kullanılan diğer okulları da ziyaret ettiklerini belirten Akın, "Çok mutluyuz. Gördüğümüz kadarıyla bu saat itibariyle katılım da oldukça yüksek. Edirne'miz için, şehrimiz için çıktığımız bu güzel yolculuk inşallah güzel bir şekilde neticelenecek. Edirne'miz için ne kadar mücadele etsek az. Hayırlı uğurlu olsun şehrimiz için." diye konuştu.
İYİ Parti adayı Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Fahri Yücel İlköğretim Okuluna İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile gelen Sedefçi, 1068 numaralı sandıkta oy verdi.
Sedefçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
Oyunu kullanan vatandaşların Edirne'nin 5 yılına karar vereceklerini ifade eden Sedefçi,"Tek dileğim Cumhuriyetin kazanmasıdır. Edirne'mizin kazanmasıdır. İnşallah Edirne için hayırlı bir sonuç olur. Seçim sürecinde emeği geçen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum."dedi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de belediye başkan adayları oylarını kullandı - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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