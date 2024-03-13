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Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerini sürdürüyor.

Gündüz esnaf, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden İba, akşamları da hem vatandaşların evlerine konuk oluyor hem de kahvehaneleri gezip istek ve talepleri dinliyor.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına var gücüyle çalıştıklarını belirtti.

Kente yapılmamış hizmetleri hayata geçirmek adına yola çıktıklarını ifade eden İba, "Bu yoldaki en büyük moral kaynağımız ise vatandaşlarımızın güveni ve desteğidir. Desteği ile gücümüze güç katan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri de ziyaret eden İba, güvenlik ve asayişin sağlanması için fedakarca çalışan tüm polislere minnettar olduklarını belirterek, görevlerinde başarı diledi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda Edirne DSİ Spor ve Ankara Gallardo Spor müsabakasını izleyen ve sporculara başarı dileyen İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde de vatandaşları ziyaret ederek, projelerini anlattı, talep ve önerileri dinledi.

CHP Adayı Filiz Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Fatih ve Kocasinan mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Akın, projelerini anlattı.

Edirne'nin her sokağında her mahallesinde bir hikayesi ve anısının olduğunu dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Fatih ve Kocasinan mahalleleri benim gençliğimin geçtiği mahalle. Şehrimizin özgürlükçü, laik, eşitlikçi kadınlarıyla, gençleriyle halkımızla Mega Park'ta coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeden güç alıyor, onların ışıl ışıl geleceği için çalışıyoruz. Biz Edirne'yiz, biz Cumhuriyet'iz, biz Atatürk'ün evlatlarıyız, biz birlikte çok güçlüyüz."

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü makamında ziyaret eden Akın, DSİ çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ı ziyaret eden Sedefçi, esnaflarla da bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen Sedefçi, seçimlerde destek istedi.

Sedefçi, kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakütük, esnaf ziyaretinde bulundu.

Karakütük, ziyarette, vatandaşların belediye hizmetlerine kolay erişim sağlaması için mobil uygulamalar geliştireceklerini belirtti.

Teknolojiye öncelik vereceklerini ifade eden Karakütük, şunları kaydetti:

"Akıllı şehir çözümlerini hayata geçireceğiz ve girişimcilik ile yenilikçi projeleri destekleyeceğiz. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak dijital hizmetler geliştirecek, belediye personelinin teknoloji eğitimlerini güçlendirecek ve yerel hizmetlerde inovasyonu teşvik edeceğiz."