Edirne'de Çanta Kaybı ve Tehdit İhbarı

Edirne'de çantasını kaybeden kişi polise başvurdu.

Bulgaristan'dan Edirne'ye gezmeye gelen M.P.M, içerisinde kimlik, pasaport, cep telefonu ve cüzdanının yer aldığı çantasını kaybetti.

M.P.M, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine başvurarak çantasının bulunması istedi.

Tehdit eden kişiden şikayetçi oldu

Meriç ilçesinde bir kişi, kendisini tehdit eden şüpheliden şikayetçi oldu.

Büyük Doğanca Mahallesi'nde S.Ö, yolda yürüdüğü sırada E.T. tarafından tehdit edildi.

S.Ö, Meriç Polis Merkezi Amirliğine giderek E.T'den şikayetçi oldu.

Alkollü araç kullanan sürücüye işlem yapıldı

Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Sabuni Mahallesi'nde trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ü.Y'nin 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücü hakkında adli işlem yapıldı.