Edirne\'de Çiftlikte Yangın Çıktı

Edirne'de çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde N.M'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar, ahırdan çıkarılarak güvenli bir yere alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftliğin ahır ve depo bölümlerinde hasar meydana geldi.
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