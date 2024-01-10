 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu

Edirne'de Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisiyle hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kentteki süs havuzları buz tuttu ve bazı bölgelerde buzlanmalar oluştu. Sokak hayvanları için bırakılan su dolu kaplar da buz tuttu. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirtti.

Edirne\'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu
10.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:40
Abone Ol

Edirne'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentteki süs havuzları buz tuttu.

Edirne'de Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren sıfırın altında 2 derece olan kentte dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar görülürken, kent merkezinde ise dondurucu soğuk etkili oldu. Soğuk hava Edirne'deki birçok süs havuzunun donmasına sebep oldu.

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altındayken, Edirne'de ise dondurucu ve soğuk hava etkili oluyor. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerindeki birçok süs havuzu ve su birikintilerinin olduğu yerlerdeki buzlanmalar görsel şölen oluşturdu.

Kış mevsimi nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına bırakılan su dolu kapların da buz tuttuğu görüldü.

"Soğuklar geç geldi"

Kış ayında bu zamanda bu hava normal olduğunu ancak soğukların geç geldiğini söyleyen vatandaşlardan Seçkin Tibar, "Geç bile kaldı ne kar yağdı ne bir şey. Kuru soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle çiftçiler için kurak mevsim çok kötü. Sular buz tuttu. Süs havuzları buz tutmuş. Bu durum tehlikeye de yol açıyor. Hayvanlar da bu havuzların kenarlarından su içiyor. Onlar da olumsuz etkileniyor. Biz de soğuktan korunmak için oldukça sıkı giyiniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Saraçlar Caddesi, Balkanlar, Edirne, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 01:00:14. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de dondurucu soğuk etkili oldu: Süs havuzları buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement