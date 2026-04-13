Edirne'de Dronla Sivrisinek Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Dronla Sivrisinek Mücadelesi

Edirne\'de Dronla Sivrisinek Mücadelesi
13.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de taşkın alanlarında sivrisinek artışına karşı dronla biyolojik larvasit uygulaması yapılıyor.

Edirne'de taşkın alanında sivrisinekle mücadele çalışmaları dronla yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak oluşabilecek sivrisinek artışına karşı kent genelinde biyolojik larvasit uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Sivrisinek üremesi açısından risk taşıyan alanlarda düzenli ilaçlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bu kapsamda yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda biyolojik larvasit uygulaması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, taşkın nedeniyle karadan müdahalenin mümkün olmadığı sulak alanlarda biyolojik larvasit uygulamalarının dronla yapıldığı ayrıca 15 personelin de 6 ilaçlama makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Vatandaşların alacağı önlemler

Vatandaşların alacağı önlemlerin de büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıkta bırakılan kaplar, eski araç lastikleri, su bidonları ve benzeri alanlarda biriken sular sivrisinek üremesine neden olabiliyor. Bu nedenle söz konusu alanların düzenli olarak kontrol edilmesi ve haftada en az bir kez suyun değiştirilmesi gerekiyor. Bir kapta biriken su bir mahalleyi etkileyebilecek sayıda sivrisinek üremesine neden olabiliyor. Ayrıca apartman ve inşaat alanlarının bodrumlarında su birikmemesi, su depoları ve foseptik çukurlarının kapalı tutulması gerekiyor."

Vatandaşların çevrelerinde gördükleri su birikintilerini Alo 153'ü arayarak belediyeye bildirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Dronla Sivrisinek Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Kimse birbirine selam vermedi
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Kimse birbirine selam vermedi
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Edirne'de Dronla Sivrisinek Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.