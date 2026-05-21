Edirne\'de Dronlu Trafik Denetimi

Edirne'de polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptı.
Dron ile denetim gerçekleştiren ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.
Polis ekipleri motosiklet sürücülerine de "Güvenli Sürüş Rehberi" dağıttı.
Denetimde 20 sürücüye ceza uygulandı.
