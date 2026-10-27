Edirne'de düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda kadınlar meme kanserine dikkati çekti - Son Dakika
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Edirne'de düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda kadınlar meme kanserine dikkati çekti

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Edirne\'de düzenlenen Pembe Dostluk Maçı\'nda kadınlar meme kanserine dikkati çekti
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Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda sağlık çalışanı kadınların da yer aldığı takımlar karşılaştı. Müsabaka öncesi konuşan cerrah, kadınlara kendilerini ihmal etmemeleri, hareket etmeleri ve kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulundu.

Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı oluşturmak için "Pembe Dostluk Maçı"nda bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol maçında, sağlık çalışanı kadınların da yer aldığı iki takım karşılaştı.

Müsabaka öncesi konuşan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, önemli bir mesajı paylaşmak için sahada olduklarını söyledi.

Kadınların işlerine, ailelerine ve sevdiklerine ayırdıkları zamanı çoğu kez kendilerine ayırmadığını belirten Canbaz, "Oysa kendimize ayırdığımız zaman bir lüks değil, sağlığımız için bir gereklilik. Bugün buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırın, hareket edin, kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü siz de en az sevdikleriniz kadar değerlisiniz." dedi.

Canbaz, meme kanserine karşı aktif bir yaşam sürmenin ve sağlıklı bir kiloyu korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından kadınlar "Pembe Dostluk Maçı"nda karşılaştı. Tribündeki kadınlar da ellerindeki pembe balonlarla sahadaki hemcinslerine destek verdi.

Karşılaşmayı izleyen Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, müsabaka sonrası oyuncuları tebrik etti.

Etkinlik, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Meme KanseriMeme KanseriSağlıkGüncelEdirneKadınSon Dakika

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