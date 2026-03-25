Edirne'de El Emeği Ürünler Sergilendi

Edirne'de Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ahşap boyamadan takı tasarımına, süs eşyalarından geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan ürünlere kadar pek çok çalışma sergide yer aldı.

Merkez ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevlerinde kalan huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan stantlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekti ve satışa sunuldu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi ile Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk ve Çağlanur Uçar Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlıların hazırladığı ürünler için düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı.

Takılardan çantalara, tepsilerden ahşap boyama ürünlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de stantları gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve hazırlanan ürünleri yakından inceledi.

Sergideki çalışmaların özenle hazırlandığını belirten Sezer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da, Yaşlılar Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, söz konusu serginin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Her yıl bu özel hafta kapsamında yaşlıların hazırladığı ürünleri sergilediklerini belirten Tohumcu, etkinliğin hem üretimi teşvik ettiğini hem de sosyal etkileşimi artırdığını dile getirdi.

Yaşlıların üretim sürecinde mutlu olduklarını vurgulayan Tohumcu, "Büyüklerimiz ortaya koydukları ürünlerle hem kendilerini ifade ediyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Bizler de onların bu mutluluğuna ortak oluyoruz. Boş zamanlarını ne kadar verimli değerlendirdiklerini görmek bizleri sevindiriyor." dedi.

Huzurevi sakinleri ise el emeği ürünler hazırlayarak zamanlarını değerlendirdiklerini ve bu tür etkinliklerin kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti.