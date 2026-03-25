Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de El Emeği Ürünler Sergilendi

25.03.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huzurevi sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünler, Yaşlılar Haftası etkinliği kapsamında sergilendi.

Edirne'de Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ahşap boyamadan takı tasarımına, süs eşyalarından geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan ürünlere kadar pek çok çalışma sergide yer aldı.

Merkez ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevlerinde kalan huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan stantlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekti ve satışa sunuldu.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi ile Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk ve Çağlanur Uçar Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlıların hazırladığı ürünler için düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı.

Takılardan çantalara, tepsilerden ahşap boyama ürünlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer de stantları gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti ve hazırlanan ürünleri yakından inceledi.

Sergideki çalışmaların özenle hazırlandığını belirten Sezer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da, Yaşlılar Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, söz konusu serginin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Her yıl bu özel hafta kapsamında yaşlıların hazırladığı ürünleri sergilediklerini belirten Tohumcu, etkinliğin hem üretimi teşvik ettiğini hem de sosyal etkileşimi artırdığını dile getirdi.

Yaşlıların üretim sürecinde mutlu olduklarını vurgulayan Tohumcu, "Büyüklerimiz ortaya koydukları ürünlerle hem kendilerini ifade ediyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Bizler de onların bu mutluluğuna ortak oluyoruz. Boş zamanlarını ne kadar verimli değerlendirdiklerini görmek bizleri sevindiriyor." dedi.

Huzurevi sakinleri ise el emeği ürünler hazırlayarak zamanlarını değerlendirdiklerini ve bu tür etkinliklerin kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:36:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.