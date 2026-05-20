Edirne'de Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusu

EDİRNE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentte çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle yürüdü.

Edirne Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, 7'den 70'e çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Edirneli katıldı.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan etkinlikte konuşan Başkan Gencan, 19 Mayıs'ın önemine değindi. Gencan, "Güzel şehrimizde Ata'mızın huzurunda aynı bayrak altında aynı ruhla hep beraberiz. Az önce yüzlerce insan aynı duyguda yürüdü, aynı marşlara eşlik etti, aynı bayrağın altında omuz omuza ilerledi. Karanlığın içinden yükselen o meşalelere baktığınızda, yalnızca bir yürüyüş görmüyorsunuz. 107 yıldır sönmeyen bir inancı görüyorsunuz. Çünkü 19 Mayıs bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, sadece bir başlangıç değildi. Umudunu kaybetmiş bir memlekete yeniden cesaret veren bir adımdı. Aradan geçen 107 yıla rağmen o cesaret hala bu ülkenin sokaklarında yaşamaya devam ediyor. 19 Mayıs işte tam da budur, bir milletin; 'Biz olmayacağız' dediği gündür. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında elinde büyük imkanlar yoktu. Ama çok büyük bir inancı vardı. Bu milletin yeniden ayağa kalkacağına dair sarsılmaz bir inancı vardı. O yüzden 19 Mayıs yalnızca tarihin bir sayfası değildir. Bir milletin yeniden nefes alışıdır. Karanlığın içinde umudu büyütme iradesidir" dedi.