Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı

Edirne\'de Fetih Kutlamaları Başladı
15.05.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü etkinlikleri Edirne'de başladı, fetih yürüyüşü yapılacak.

EDİRNE'de, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2 gün sürecek olan 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri, mevlit okunması, Helva-i Hakani ikramı ve mehteran konseriyle başladı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında, 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı, cuma namazı öncesinde Selimiye Camisi'nde okunan Kur'an ve mevlit programıyla başladı. Namaz çıkışında, kentte yaşayanlara, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Helva-i Hakani (Hakan Helvası) ikram edildi. Tarihi caminin meydanında da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, marşlar seslendirdi. Programı Vali Yunus Sezer ile protokol üyeleri ve çok sayıda Edirneli ilgiyle takip etti.

'BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN BAŞLANGIÇ NOKTASI'

Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fethin Edirne için değerine dikkat çekerek, "Son derece önemli bir gün. Yıllardır devam eden, geçen yıl da büyük ilgi gören 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programımızı bu yıl da bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bundan 573 yıl önce, yine arkamızda bulunan Ulu Cami ve Eski Cami'den, Fatih Sultan Mehmet Han'ın önderliğinde, Akşemseddin Hazretleri'nin mübarek duaları eşliğinde Osmanlı ordusu İstanbul'a doğru hareket etmişti. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan büyük fetih yürüyüşünün başlangıç noktası işte bu kutlu şehir Edirne olmuştu. Bugün bizler de 573 yıl öncesinin o manevi atmosferini yeniden hatırlamak, o ruhu yeniden yaşatmak amacıyla burada bulunuyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, tarihimize sahip çıkarak bu anlamlı programı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün mehteran takımımız gece gündüz demeden büyük bir emekle çalıştı. 18 kişilik özel bir mehteran ekibi kuruldu. Kendilerine emekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yarın öğleden sonra başlayacak olan fetih yürüyüşünde atlı birliklerimiz yer alacak. Yaklaşık 500'e yakın yeniçeri ve akıncı kıyafetli katılımcı, Birinci Ordumuzun ve Jandarma Genel Komutanlığımızın destekleriyle bu büyük yürüyüşe eşlik edecek. Program kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler gece yarısına kadar devam edecek. Geçen yıl fetih canlandırmasını video ve ışık gösterileriyle gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise bini aşkın dron eşliğinde, gökyüzünde yeniden o büyük fetih sahnesini canlandırarak programımızı taçlandıracağız. Şimdiden tüm kıymetli hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek ziyaretçilerimizi yarın gerçekleştirilecek fetih yürüyüşüne ve akşam yapılacak programlara davet ediyoruz" diye konuştu.

500 KİŞİLİK TEMSİLİ ORDU VE DRON GÖSTERİSİ

Etkinliklerin ikinci gününde ise kenti fetih coşkusu saracak. Yarın gerçekleştirilecek programda Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Temsili Fetih Ordusu, Şahi topları ve komando birliklerinin katılımıyla fetih yürüyüşü düzenlenecek. T129 ATAK helikopterinin havadan eşlik edeceği etkinliklerin finalinde ise gökyüzünde bin dronla 'Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi' temalı gösteri sunulacak. 15-16 Mayıs tarihlerindeki kutlamalarda kentin tarihi noktaları fetih ruhuna uygun olarak çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Fetih Kutlamaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.