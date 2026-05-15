Edirne\'de Fetih Kutlamaları Başladı

EDİRNE'de, İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2 gün sürecek olan 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri, mevlit okunması, Helva-i Hakani ikramı ve mehteran konseriyle başladı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında, 15-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı, cuma namazı öncesinde Selimiye Camisi'nde okunan Kur'an ve mevlit programıyla başladı. Namaz çıkışında, kentte yaşayanlara, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Helva-i Hakani (Hakan Helvası) ikram edildi. Tarihi caminin meydanında da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, marşlar seslendirdi. Programı Vali Yunus Sezer ile protokol üyeleri ve çok sayıda Edirneli ilgiyle takip etti.

'BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN BAŞLANGIÇ NOKTASI'

Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fethin Edirne için değerine dikkat çekerek, "Son derece önemli bir gün. Yıllardır devam eden, geçen yıl da büyük ilgi gören 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programımızı bu yıl da bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bundan 573 yıl önce, yine arkamızda bulunan Ulu Cami ve Eski Cami'den, Fatih Sultan Mehmet Han'ın önderliğinde, Akşemseddin Hazretleri'nin mübarek duaları eşliğinde Osmanlı ordusu İstanbul'a doğru hareket etmişti. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan büyük fetih yürüyüşünün başlangıç noktası işte bu kutlu şehir Edirne olmuştu. Bugün bizler de 573 yıl öncesinin o manevi atmosferini yeniden hatırlamak, o ruhu yeniden yaşatmak amacıyla burada bulunuyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla, tarihimize sahip çıkarak bu anlamlı programı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün mehteran takımımız gece gündüz demeden büyük bir emekle çalıştı. 18 kişilik özel bir mehteran ekibi kuruldu. Kendilerine emekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yarın öğleden sonra başlayacak olan fetih yürüyüşünde atlı birliklerimiz yer alacak. Yaklaşık 500'e yakın yeniçeri ve akıncı kıyafetli katılımcı, Birinci Ordumuzun ve Jandarma Genel Komutanlığımızın destekleriyle bu büyük yürüyüşe eşlik edecek. Program kapsamında konserler ve çeşitli etkinlikler gece yarısına kadar devam edecek. Geçen yıl fetih canlandırmasını video ve ışık gösterileriyle gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise bini aşkın dron eşliğinde, gökyüzünde yeniden o büyük fetih sahnesini canlandırarak programımızı taçlandıracağız. Şimdiden tüm kıymetli hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek ziyaretçilerimizi yarın gerçekleştirilecek fetih yürüyüşüne ve akşam yapılacak programlara davet ediyoruz" diye konuştu.

500 KİŞİLİK TEMSİLİ ORDU VE DRON GÖSTERİSİ

Etkinliklerin ikinci gününde ise kenti fetih coşkusu saracak. Yarın gerçekleştirilecek programda Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Temsili Fetih Ordusu, Şahi topları ve komando birliklerinin katılımıyla fetih yürüyüşü düzenlenecek. T129 ATAK helikopterinin havadan eşlik edeceği etkinliklerin finalinde ise gökyüzünde bin dronla 'Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi' temalı gösteri sunulacak. 15-16 Mayıs tarihlerindeki kutlamalarda kentin tarihi noktaları fetih ruhuna uygun olarak çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.