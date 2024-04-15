Edirne\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Yağma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kullanmak suçlarından 3 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Havsa'da bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi
Havsa ilçesinde bir araçta 2 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimde U.Ş'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı oto yedek parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 30 oto yedek parçası ele geçirildi, Ş.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
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Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
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